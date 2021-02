Rezza: “Contro le varianti vaccinazioni di massa, ma servono più dosi” (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – Dalle possibili ‘riaperture’ di attività nel nostro Paese, da qui all’estate, tra ristoranti la sera, cinema e teatri ma anche stadi, al pericolo delle varianti da contrastare prontamente con zone ‘rosse locali’ all’interno delle regioni. Dalla necessità di ottenere più forniture di vaccini per rallentare la velocità di circolazione del virus, all’ipotesi, che potrebbe presto concretizzarsi, di somministrare una sola dose a chi ha già contratto l’infezione ed è guarito da oltre sei mesi, fino all’eventualità di assumere provvedimenti nei confronti di medici o infermieri che rifiutano di sottoporsi al vaccino. Ha parlato di questo il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel corso di un’intervista video rilasciata all’agenzia Dire a margine della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. Leggi su dire (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – Dalle possibili ‘riaperture’ di attività nel nostro Paese, da qui all’estate, tra ristoranti la sera, cinema e teatri ma anche stadi, al pericolo delle varianti da contrastare prontamente con zone ‘rosse locali’ all’interno delle regioni. Dalla necessità di ottenere più forniture di vaccini per rallentare la velocità di circolazione del virus, all’ipotesi, che potrebbe presto concretizzarsi, di somministrare una sola dose a chi ha già contratto l’infezione ed è guarito da oltre sei mesi, fino all’eventualità di assumere provvedimenti nei confronti di medici o infermieri che rifiutano di sottoporsi al vaccino. Ha parlato di questo il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel corso di un’intervista video rilasciata all’agenzia Dire a margine della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.

infoitsalute : Covid, Rezza: 'Zone rosse dentro le Regioni'. Vaccino, Bezzini contro AstraZeneca - SIENANEWS : L'intervento di Giovanni Rezza direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute non può non riferirs… - Jpeppe88 : @MileTrecarichi Halma ha giocato 20 minuti contro Rezza, il Messia, Luperto e Magallan. Diamogli tempo e non carich… - rontagnano : RT @tweetnewsit: ?? GLI ESPERTI PARLANO CHIARO ?? - tweetnewsit : ?? GLI ESPERTI PARLANO CHIARO ?? -