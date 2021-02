Lady Gaga svela di aver ritrovato i suoi cani: ecco come sta il dog sitter (Di sabato 27 febbraio 2021) Lady Gaga ritrova i suoi cani Sono stati giorni difficili e pieni di paura per Lady Gaga. La pop star, che come sappiamo in questi giorni si trova a Roma per le riprese del nuovo film sull’assassinio di Gucci, ha infatti dovuto affrontare il rapimento dei suoi due cani, Koji e Gustav. Tutto è iniziato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 27 febbraio 2021)ritrova iSono stati giorni difficili e pieni di paura per. La pop star, chesappiamo in questi giorni si trova a Roma per le riprese del nuovo film sull’assassinio di Gucci, ha infatti dovuto affrontare il rapimento deidue, Koji e Gustav. Tutto è iniziato L'articolo proviene da Novella 2000.

repubblica : Salvi i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti: una donna li ha riportati alla polizia: I due bulldog Koji e Gust… - Agenzia_Ansa : Ritrovati i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - diemmenovesei : Comunque anche papà stamane mi fa 'MA I CANI DI LADY GAGA SONO STATI RAPITI?' - SimonettaCom : RT @scandura: Troverete qua e là la notizia dei cani ritrovati di Lady Gaga. Delle dozzine di persone morte nel Mediterraneo non ci è dato… -