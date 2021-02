Covid | lunedì 3 regioni diventano arancioni e 2 rosse La Sardegna è la prima zona bianca

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze che portano Lombardia, Piemonte e Marche in arancione e Basilicata e Molise (su richiesta della Regione stessa) in rosso. La Liguria torna ingialla, escluse Ventimiglia, Sanremo e Comuni limitrofi. I nuovi passaggi di colore, come annunciato dal governo nei giorni scorsi, entreranno in vigore non più la domenica ma il