Visco: banche resistono, ma rischi da insolvenze imprese (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le banche hanno resistito allo shock causato dal coronavirus ma ora i rischi sono legati alle insolvenze delle imprese. Lo ha affermato il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella conferenza stampa al termine del G20 dei Ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali. Per le banche, ha spiegato il numero uno di Via Nazionale, “è stato notato che, dopo la crisi finanziaria globale, gli interventi messi in atto dal G20 hanno creato una capacità di resistenza notevole allo shock della pandemia”. “E’ stato anche detto – ha sottolineato Visco – che la situazione attuale in molti paesi, avanzati e in via di sviluppo, sta producendo rischi di insolvenza di imprese che operano ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Lehanno resistito allo shock causato dal coronavirus ma ora isono legati alledelle. Lo ha affermato il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio, nella conferenza stampa al termine del G20 dei Ministri delle finanze e dei governatori dellecentrali. Per le, ha spiegato il numero uno di Via Nazionale, “è stato notato che, dopo la crisi finanziaria globale, gli interventi messi in atto dal G20 hanno creato una capacità di resistenza notevole allo shock della pandemia”. “E’ stato anche detto – ha sottolineato– che la situazione attuale in molti paesi, avanzati e in via di sviluppo, sta producendodi insolvenza diche operano ...

