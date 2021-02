Vaccino anti Covid, chi può somministrarlo in Italia? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Vaccino anti Covid resta al centro del dibattito pubblico. Semaforo verde per il protocollo d'intesa nazionale tra medici di famiglia, governo e Regioni che inquadra la partecipazione dei medici di base alla campagna vaccinale anti-Covid. Il passo successivo è che le Regioni firmino accordi territoriali sulla base dell'intesa nazionale. Una decina lo hanno già fatto. L'accordo ha ottenuto l'adesione di tutti i sindacati. I medici di base in Italia iscritti ad organizzazioni di categoria sono circa 43mila. Una parte, però, dovrà effettuare le vaccinazioni in luoghi individuati dalle Asl, poiché non tutti gli studi medici sono adeguati per la procedura. Si tratta comunque di un passo in avanti per accelerare i tempi della campagna vaccinale. A tutt'oggi la ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilresta al centro del dibattito pubblico. Semaforo verde per il protocollo d'intesa nazionale tra medici di famiglia, governo e Regioni che inquadra la partecipazione dei medici di base alla campagna vaccinale. Il passo successivo è che le Regioni firmino accordi territoriali sulla base dell'intesa nazionale. Una decina lo hanno già fatto. L'accordo ha ottenuto l'adesione di tutti i sindacati. I medici di base iniscritti ad organizzazioni di categoria sono circa 43mila. Una parte, però, dovrà effettuare le vaccinazioni in luoghi individuati dalle Asl, poiché non tutti gli studi medici sono adeguati per la procedura. Si tratta comunque di un passo in avper accelerare i tempi della campagna vaccinale. A tutt'oggi la ...

Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson fornisce una protezione forte contro il virus e può ridurre il… - Corriere : Nonna Livia, 86 anni, cammina sola per chilometri per ricevere il vaccino - Agenzia_Ansa : Frenano le vaccinazioni anti Covid, la doppia dose solo a tre over 80 su 100. Fondazione Gimbe: ' In 2 mesi sono qu… - BELLA782357341 : RT @Regione_Sicilia: Vaccinazioni anti-#Covid19, al via le prenotazioni per il personale scolastico - - Lisa02595380 : RT @lisanoja: Ieri, al ministro Speranza, ho posto il problema delle persone con disabilità e con malattie rare e dell'importanza di inseri… -