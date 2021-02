Oltre il Covid-19. Gioco pubblico e dipendenze in Sardegna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo gli studi condotti dall’Eurispes per fotografare la situazione del comparto del Gioco in Puglia, Piemonte, Lazio, e dopo l’approfondimento dedicato al mondo del Bingo, l’Istituto ha voluto monitorare lo stato del settore in Sardegna. La ricerca , realizzata con il contributo dell’Assessorato regionale alla Programmazione e al Bilancio, si pone come un punto di raccordo e continuità rispetto alle precedenti pubblicazioni, in grado di fornire una panoramica sulla normativa, sui numeri, sugli aspetti sanitari attinenti all’area del Gioco pubblico nella Regione Sardegna, ma anche sul fenomeno dell’illegalità. Il Gioco legale si è fermato, in attesa di una ripresa densa di incognite In questo ultimo anno, caratterizzato dagli effetti del Covid-19, anche il ... Leggi su leurispes (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo gli studi condotti dall’Eurispes per fotografare la situazione del comparto delin Puglia, Piemonte, Lazio, e dopo l’approfondimento dedicato al mondo del Bingo, l’Istituto ha voluto monitorare lo stato del settore in. La ricerca , realizzata con il contributo dell’Assessorato regionale alla Programmazione e al Bilancio, si pone come un punto di raccordo e continuità rispetto alle precedenti pubblicazioni, in grado di fornire una panoramica sulla normativa, sui numeri, sugli aspetti sanitari attinenti all’area delnella Regione, ma anche sul fenomeno dell’illegalità. Illegale si è fermato, in attesa di una ripresa densa di incognite In questo ultimo anno, caratterizzato dagli effetti del-19, anche il ...

