Gilda: "Oltre 230mila precari, si tratta della più grande emergenza nella scuola. Ecco come risoverla". DOCUMENTO

"I numeri del precariato sono peggiori rispetto alle previsioni. Siamo Oltre i 230mila precari. L'emergenza del precariato è la più grande della scuola italiana", afferma Rino Di Meglio, coordinatore della Gilda degli Insegnanti.

