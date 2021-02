Covid: in provincia Milano 1.145 nuovi casi, a Brescia 918 (2) (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Adnkronos) - Tra le altre province, spiccano per nuovi casi Bergamo (358) e Monza, con 505 contagiati. A Varese sono 365 i positivi, a Como 289. La provincia di Cremona ne conta 149, Lecco 197, Lodi 51, Mantova 180, Pavia 220 e Sondrio 78. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Adnkronos) - Tra le altre province, spiccano perBergamo (358) e Monza, con 505 contagiati. A Varese sono 365 i positivi, a Como 289. Ladi Cremona ne conta 149, Lecco 197, Lodi 51, Mantova 180, Pavia 220 e Sondrio 78.

GassmanGassmann : Un pensiero ai cittadini di Brescia e provincia, in piena crisi covid. Tenete duro!!! Un abbraccio. - LaStampa : Covid, psicosi varianti in provincia: contagi raddoppiati e numeri come a novembre. Gli ospedali si preparano a una… - petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - infoitinterno : Covid, 149 casi in provincia, 4.557 in regione. Crescono ricoveri e indice di contagio - infoitinterno : Covid, Provincia di Siena Zona Rossa, d'Urso: ''decisione inevitabile E Logica'' -