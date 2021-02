Covid: Fontana, 'Lombardia zona arancione ma basta stillicidio settimanale' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza, per comunicare che da lunedì prossimo, 1 marzo, la Lombardia sarà in fascia arancione. Prendiamo atto della decisione, ma è arrivato il momento che i tecnici e gli scienziati studino e poi ci dicano in modo chiaro e definito come superare questo stillicidio settimanale attraverso regole stabili e sicure". Lo afferma il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a proposito del cambiamento di fascia della Regione. "Le informazioni scientifiche - aggiunge - ormai ci sono. I cittadini e le imprese devono essere garantiti nella vita quotidiana con un orizzonte più lungo della verifica settimanale. Hanno necessità di programmare e avere maggiori certezze. Il nuovo Governo può ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza, per comunicare che da lunedì prossimo, 1 marzo, lasarà in fascia. Prendiamo atto della decisione, ma è arrivato il momento che i tecnici e gli scienziati studino e poi ci dicano in modo chiaro e definito come superare questoattraverso regole stabili e sicure". Lo afferma il presidente della, Attilio, a proposito del cambiamento di fascia della Regione. "Le informazioni scientifiche - aggiunge - ormai ci sono. I cittadini e le imprese devono essere garantiti nella vita quotidiana con un orizzonte più lungo della verifica. Hanno necessità di programmare e avere maggiori certezze. Il nuovo Governo può ...

