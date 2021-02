Covid-19 | il bollettino del 26 febbraio I nuovi casi sono 20 499 I morti 253

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore icontagi-19stati 20.499, a fronte di 235.404 tamponi. I decessistati 253. I dati in sintesi • 20.499 contagiati • 253• 11.714 guariti +26 terapie intensive +35 ricoveri 235.404 tamponi Tasso di positività: 8,7% (+4,2%) 3.998.727 dosi di vaccino somministrate in totale L'articolo .

repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 20.499 nuovi casi, 253 morti - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - LaPresse_news : Il #dati del 26 febbraio: 20.499 e 253 vittime. Tasso di positività al 6,3% - VoceGiallorossa : ?? #COVID19, il bollettino di oggi: 20.499 nuovi casi - Gazzettino : Covid Italia, bollettino oggi 26 febbraio 2021: 20.499 casi (mai tanti dal 2 gennaio), 25... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

in Italia: ilcon i dati del 26 febbraio Non è previsto, invece, per oggi un confronto su una prima bozza del nuovo Dpcm , che oggi dovrebbe però essere inviato alle Regioni. Inoltre,...Nuovi positivi e vacciniSono 1.526 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. La percentuale di positività è pari al 5,9% sui 25.724 tamponi ...TORINO Cresce ancora il numero di nuovi casi positivi in Piemonte, oggi 1.526 (contro i 1.454 di ieri) ma c’è stato un incremento anche dei tamponi diagnostici processati, 25.724 (ieri 21.391) e il ra ...