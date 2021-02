(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tre a tre. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 2 dicembre allo Stadio ““.Stavolta sarà: undi fondamentale importanza in ottica play-off. I rosanero occupano attualmente il nono posto della classifica del Girone C di Serie C a quota 33 punti, mentre ii laziali - al dodicesimo posto - hanno conquistato fin qui 29 punti.In occasione deld'andata, la compagine siciliana - all'ultimo atto del maxi-ciclo casalingo figlio dell'emergenza Covid-19 - ha mostrato orgoglio, carattere e voglia di reagire alle avversità nonostante gli errori e le ingenuità difensive. Pochi minuti dopo il fischio di inizio, Silipo ha calibrato una parabola velenosa con il sinistro su palla inattiva, timbrando il palo e firmando ...

WiAnselmo : Viterbese-#Palermo, accadde all’andata: al 'Renzo Barbera' finì 3-3. Il racconto del match - Mediagol : Viterbese-#Palermo, accadde all’andata: al 'Renzo Barbera' finì 3-3. Il racconto del match - ILOVEPACALCIO : #Palermo, due calciatori non recuperano ?? Salteranno la sfida contro la #Viterbese ? - ForzaPalermoIT : #Palermo, #Odjer verso il rientro. Ancora out #Corrado e #Valente #PalermoFC #infermeria #palermocalcio… - ILOVEPACALCIO : #ViterbesePalermo, 'sorprese' nella formazione di #Boscaglia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Viterbese Palermo

Nel corso della storia,si sono già incontrate per due volte allo stadio Enrico Rocchi in Serie C1 ed in entrambe le occasioni ne è uscito fuori un pareggio per 1 - 1. Erano le ...CLASSIFICA: Ternana 62 punti; Avellino 50; Bari 46; Catanzaro 41; Catania 39; Foggia 36; Teramo 35; Juve Stabia 34;, Casertana 33; V. Francavilla 30;29; Turris 28; Monopoli 27; ...Il Palermo, in vista del match contro la Viterbese, continua la sua preparazione e valuta la situazione degli infortunati prima della partenza per Viterbo. Stando a quanto riportato dal Giornale di Si ...Niente da fare per Bezziccheri, Ammari e Tassi. Non si riduce la lista degli assenti in vista della partita di dopodomani che la Viterbese giocherà contro il Palermo all'orario ...