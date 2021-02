Ultimi sondaggi Euromedia: italiani stanchi dopo un anno di Covid (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un anno di Covid sta mettendo a dura prova la salute mentale degli italiani. dopo 12 mesi di pandemia, il 30,2% afferma di provare i primi segni di cedimento e nervosismo mentre il 24,2% ammette di non farcela più. C’è però chi resiste. Il 32,7% si sente ancora forte mentre il 9,6% dichiara che il Covid non ha cambiato la sua vita. Sono alcuni dei dati emersi dagli Ultimi sondaggi realizzati da Euromedia per La Stampa. Ultimi sondaggi Euromedia: nuovo governo Draghi, il 56,1% chiede discontinuità rispetto a Conte bis Agli intervistati è stata chiesta anche un’opinione sul nuovo governo Draghi. La squadra di ministri viene bocciata dal 44,1% e promossa dal 31,2%. Il 56,1% vorrebbe che il ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 25 febbraio 2021) Undista mettendo a dura prova la salute mentale degli12 mesi di pandemia, il 30,2% afferma di provare i primi segni di cedimento e nervosismo mentre il 24,2% ammette di non farcela più. C’è però chi resiste. Il 32,7% si sente ancora forte mentre il 9,6% dichiara che ilnon ha cambiato la sua vita. Sono alcuni dei dati emersi daglirealizzati daper La Stampa.: nuovo governo Draghi, il 56,1% chiede discontinuità rispetto a Conte bis Agli intervistati è stata chiesta anche un’opinione sul nuovo governo Draghi. La squadra di ministri viene bocciata dal 44,1% e promossa dal 31,2%. Il 56,1% vorrebbe che il ...

