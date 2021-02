Incursione a sorpresa a Striscia, Greggio di sasso: "Ma chi è lei?". Clamoroso blitz politico | Video (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una Incursione negli studi di Striscia la notizia. "Chi è lei scusi?", chiede un Ezio Greggio basito, mentre Enzo Iacchetti accanto a lui dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci sgrana gli occhi. L'ospite a sorpresa è Syria, la cantante romana che in prima serata lancia un messaggio sociale ma anche molto politico. Prima canta Io che non vivo senza te di Pino Donaggio, un classico senza tempo che strega mente e anima, Quindi, una volta conquistata l'attenzione dei conduttori e del pubblico a casa, spiega. "Io canto, hashtag #iocanto, è un movimento che parte dal desiderio di far sapere che noi lavoratori della musica siamo fermi e aspettiamo, ma intanto facciamo teatro, facciamo concerti, vogliamo tornare. Nell'attesa mi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unanegli studi dila notizia. "Chi èscusi?", chiede un Eziobasito, mentre Enzo Iacchetti accanto a lui dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci sgrana gli occhi. L'ospite aè Syria, la cantante romana che in prima serata lancia un messaggio sociale ma anche molto. Prima canta Io che non vivo senza te di Pino Donaggio, un classico senza tempo che strega mente e anima, Quindi, una volta conquistata l'attenzione dei conduttori e del pubblico a casa, spiega. "Io canto, hashtag #iocanto, è un movimento che parte dal desiderio di far sapere che noi lavoratori della musica siamo fermi e aspettiamo, ma intanto facciamo teatro, facciamo concerti, vogliamo tornare. Nell'attesa mi sono ...

