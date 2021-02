Incentivi e poca burocrazia. Così il governo spinge la produzione nazionale di vaccini

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La metamorfosi delle aziende farmaceutiche dallo scetticismo nei confronti delladeianti Covid in Italia all’entusiasmo per “la costruzione di un polopubblico-privato” si compie a metà pomeriggio. Al tavolo del ministero dello Sviluppo economico presieduto da Giancarlo Giorgetti. Oltre al ministro ci sono il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, il numero uno dell’Aifa Giorgio Palù e il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Ilmette sul tavolo la linea: bisogna provarci fino in fondo, innanzitutto abbattendo il più possibile i tempi di riconversione delle imprese che possono partecipare alla. Il ragionamento va dritto al punto dolente sollevato dalle aziende, la necessità di almeno 5-6 mesi per essere pronte. Poi sul tavolo ...

AleGrigo1992 : @IlMici8 @UtherPe1 Premesso che il governo Conte ha sperperato alla grande in bonus e incentivi di poca o nessuna u… -

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi poca

L'HuffPost

, quindi soldi, per l'acquisto dei bioreattori o l'adeguamento dei pochi esistenti. Ma anche un sostegno economico per attrezzare gli impianti. Ancora norme anti - burocrazia. E così Governo ...L'associazione di settore: meno auto in giro eauto poco chiari "Se guardiamo i dati del 2020 e li compariamo con quelli del 2019 le ... la situazione è confusa anche per lachiarezza dei ...La metamorfosi delle aziende farmaceutiche dallo scetticismo nei confronti della produzione dei vaccini anti Covid in Italia all’entusiasmo per “la costruzione di un polo nazionale pubblico-privato” s ...Cashback e Supercashback, due novità da poco inaugurate per incentivare l'abbandono del contante in favore dei pagamenti perfettamente tracciabili tramite carta di credito ma che potrebbero ben presto ...