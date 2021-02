Covid in Emilia-Romagna | il bollettino del 25 febbraio | salgono ancora casi e ricoveri

(Di giovedì 25 febbraio 2021)252021, ilaggiornato con l’andamento della pandemia in regione.in regione e nelle ultime 24 ore sforano quota 2mila. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, insi sono registrati 252.915di positività, 2.092 in più rispetto a ieri, su un totale di 40.804 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,1%. I decessi delle ultime 24 ore sono 33. La situazione dei contagi nelle province dell’La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 386 nuovie Modena con 379; poi ...

... tre in più rispetto a ieri, 2.058 quelli negli altri reparti. Sul territorio i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: nove a Piacenza, 12 a Parma, 17 a Reggio, ...In attesa del nuovo dpcm antiche dovrebbe arrivare domani e riguardare anche la Pasqua, i ...Romagna oltre i duemila casi, e non succedeva da inizio gennaio: oggi sono 2.092, con 33 morti.(AdnKronos) - Nella giornata di ieri, ricorda Veronesi, 'è stato raggiunto, sulla provincia di Bologna, il picco massimo di contagi dall’inizio ...La provincia di Brescia, dove molti comuni sono in zona arancione scuro, è la seconda provincia lombarda con più positivi al Covid-19, secondo quanto emerge dal bollettino della Regione di ieri Bresci ...