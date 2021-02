Calciomercato – Inter, sempre vivo l’interesse per Musso: l’Udinese chiede sempre 30 milioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Musso sempre nel mirino dell’Inter Prosegue da parte dell’Inter di un vice-Handanovic. Tra i vari profili seguiti dalla società di Viale della Liberazione continua ad esserci anche Juan Musso dell’Udinese, accostato recentemente anche alla Roma. “L’Inter anche recentemente si è informata sul prezzo di Juan Musso per il dopo Hadanovic. Non si scende sotto i 30 milioni, questa la valutazione dell’Udinese per il portiere argentino. Costoso, ma al centro di un progetto di investimento sui giovani che riguarda anche il ruolo del portiere” si legge sul portale Calciomercato.com. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)nel mirino dell’Prosegue da parte dell’di un vice-Handanovic. Tra i vari profili seguiti dalla società di Viale della Liberazione continua ad esserci anche Juandel, accostato recentemente anche alla Roma. “L’anche recentemente si è informata sul prezzo di Juanper il dopo Hadanovic. Non si scende sotto i 30, questa la valutazione delper il portiere argentino. Costoso, ma al centro di un progetto di investimento sui giovani che riguarda anche il ruolo del portiere” si legge sul portale.com. L'articolo proviene damagazine.

