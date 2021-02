Addio a Fiammetta La Guidara | giornalismo sportivo in lutto L’inviata di Motosprint era al quarto mese di gravidanza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ha suscitato grande sconcerto nel mondo della morte diLa Guidata, apprezzatissima cronista scomparsa a soli 50 anni a causa di complicazioni legate alla. Nonostante i suoi 50 anni,aveva comunque deciso di mettere alla luce un bimbo. Una convinzione che l’aveva spinta ad avere una“ponderata”, come affermano gli amici della giornalista, che raccontano come il sorriso di “Fiamma” – così era chiamata la professionista venuta a mancare – fosse diventato ancora più bello dopo la lieta novella. Ma nella notte tra lunedì e martedì tutto è precipitato., giunta aldi, si era recata presso il Polo materno ...

La notizia, che ha sconvolto profondamente la comunità sportiva del mondo motoristico per via della notorietà diè stata vissuta come un fulmine e ciel sereno anche nel Varesotto , in ...morta a 50 anni, a causa di un malore improvviso che l'ha colpita nella notte tra lunedì e martedì, la giornalistaLa Guidara , volto simbolo della Formula 1 e del Motomondiale, oltre che firma di Motosprint e Autosprint . Presenza fissa a tutti i Gran Premi e i Gp, era una presenza fissa anche in molte ...E' morta Fiammetta La Guidara: romana, classe 1970, laureata in giurisprudenza, giornalista professionista, se n'è andata all'improvviso questa notte. La ...«Da qui saranno le mie prossime telecronache. Un saluto da Fiammetta La Guidara ». È la foto di una donna fra le nuvole che raggiunge il cielo sul profilo Facebook della cronista sportiva scomparsa a ...