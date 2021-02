Nuove misure e chiusure per le varianti | come cambiano le zone con il nuovo DPCM?

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ieri sera si è tenuta la riunione tra il Comitato Tecnico Scientifico e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oltre al ministro della Salute, Roberto Speranza, alla responsabile per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini. Il CTS ha rimarcatosia necessaria una linea di massima prudenza che non allenti nessuna dellein vigore ora. La terza ondata dell’epidemia COVID è in arrivo se non si ferma la diffusione delle. Nessuna riapertura quindi. E in arrivo unche dovrebbe essere definito nel fine settimana. Nel vertice, a cui erano presenti anche il titolare del MEF Daniele Franco e i ministri capo delegazione dei partiti di maggioranza, si è discusso dell’eventualità che le ordinanze che possono prevedere un cambio di colore per le regioni entrino in vigore il ...

Nuovo Dpcm in arrivo nell'Italia alle prese con le varianti Covid, fra zona arancione 'rinforzata' e zona rossa per arginarne la diffusione nelle regioni. In vista di nuove misure e regole, e soprattutto dei nuovi dati del monitoraggio sulla pandemia di venerdì, il Comitato tecnico scientifico si è riunito ieri sera con il premier Mario Draghi e i ministri per fare il punto della situazione.