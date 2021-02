Covid Italia, bollettino oggi 24 febbraio: 16.424 casi e 318 morti. Oltre 3mila contagi in Lombardia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi mercoledì 24 febbraio 2021. Sono 16.424 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Coronavirus, ildimercoledì 242021. Sono 16.424 i test positivi registrati innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute....

