Ancona infiamma il contagio Covid nelle Marche | è la quarta provincia d' Italia per circolazione del virus

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)- Così tanti nuovi casi positivi in un giorno non se ne vedevano dal picco della seconda settimana di gennaio. La curva dell'epidemiaha un rialzo fino a quota 581 contagi, con un ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancona infiamma

Corriere Adriatico

- Così tanti nuovi casi positivi in un giorno non se ne vedevano dal picco della seconda settimana di gennaio. La curva dell'epidemia nelle Marche ha un rialzo fino a quota 581 contagi, con un ...- Su 452 casi positivi ai tamponi molecolari ben 259 appartengono alla provincia di. Secondo: gli esperti rilevano che dalle campionature analizzate, i casi di variante inglese dell'Anconetano sono ormai prevalenti rispetto al virus base. Sono le due principali notizie dai ...ANCONA- Così tanti nuovi casi positivi in un giorno non se ne vedevano dal picco della seconda settimana di gennaio. La curva dell’epidemia nelle Marche ha un rialzo fino a ...“E pensare che non volevo fare le indoor”. Marcell Jacobs (Fiamme Oro), ospite del talk settimanale di Atletica TV, racconta il percorso tecnico che l’ha portato a limare di ...