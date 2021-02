L’ascesa jihadista | i ribelli ruandesi | la guerra per le risorse | la polveriera della Repubblica Democratica del Congo

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 febbraio 2021) È un convoglio appartenente alla missione di peacekeeping dell’Onu MONUSCO quello coinvolto oggi in un attacco nelladelin cui sono rimasti uccisi l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. La missione, istituita nel 2010, era stata prorogata proprio alla fine del 2020 per un altro anno. Lo scopo era quello di procedere al lento disimpegno dei 12 mila militari e più di 30 mila civili impegnati in una delle aree più instabili del continente. L’attivismo di Daesh L’attentato è avvenuto nelle vicinanzecittà di Goma, capitale del North Kivu, regione al confine con il Ruanda, dove hanno trovato rifugio miliziani del gruppo armato ugandese di ispirazione salafita dell’Adf che progettava di trasformare il vicino Uganda in una ...