Meteo oggi domenica 21 febbraio: inizia il bel tempo, ma non in tutte le regioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Meteo oggi domenica 21 febbraio: arriva il bel tempo in Italia, con miglioramenti in tante regioni. Ma ci sono alcune eccezioni. Ecco dove Nella terza domenica del mese di febbraio situazione Meteo in netto miglioramento rispetto alle giornate precedenti. Anticiclone con presenza maggiore in molte regioni, con piccole eccezioni al Nord ed in alcune del L'articolo proviene da Leggilo.org.

