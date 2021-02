Grande Fratello Vip: ecco le prime parole di Giulia Salemi dopo l’eliminazione (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip ha assistito ieri sera all’eliminazione di una concorrente che ha fatto tanto parlare di sé in questa edizione del reality: Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana è infatti stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip con una percentuale del 53% dei voti, giacchè il pubblico le ha preferito Stefania Orlando. La ragazza, nella casa, ha intrapreso una relazione amorosa molto discussa con Pierpaolo Pretelli, primo finalista del programma; uscita dalla porta rossa, ecco le prime parole di Giulia Salemi dopo l’eliminazione: “eccoci qua… avrei tantissime cose da dire ma i pensieri sono ancora confusi ... Leggi su trendit (Di sabato 20 febbraio 2021) IlVip ha assistito ieri sera aldi una concorrente che ha fatto tanto parlare di sé in questa edizione del reality:. L’influencer italo-persiana è infatti stata eliminata dalla casa delVip con una percentuale del 53% dei voti, giacchè il pubblico le ha preferito Stefania Orlando. La ragazza, nella casa, ha intrapreso una relazione amorosa molto discussa con Pierpaolo Pretelli, primo finalista del programma; uscita dalla porta rossa,ledi: “ci qua… avrei tantissime cose da dire ma i pensieri sono ancora confusi ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - prelemi___ : RT @asya_giuriato: Sei stata la più bella riscoperta di questo Grande Fratello. Hai affrontato determinate situazioni da donna con la D mai… - Tarooq80 : @luca7626 @Carloalvino Non è vero, fratello Possiamo avere qualcuno per 3 o 4 milioni e l'importo non è così grande… -