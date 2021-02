(Di giovedì 18 febbraio 2021) Laamplia la propria gamma elettrificata per l'Europa presentando lagenerazioneHR-V. La Suv compatta, che verrà commercializzata entro la fine del 2021, sarà disponibile solo nella versione full hybrid e:HEV, con un sistema simile a quello già visto sulla Jazz. Al momento, però, i dati tecnici del powertrain non sono ancora stati comunicati, così come i prezzi. Un nuovo volto. La Casa giapponese ha posto molta attenzione sul design e sulle soluzioni di connettività. La HR-V, infatti, ha cambiato radicalmente il proprio stile, sfoggiando proporzioni e dettagli inediti. Al frontale, per esempio, spicca unagriglia in tinta con la carrozzeria e un elemento a Led centrale che collega i sottili gruppi ottici, mentre la fiancata, pur confermando la scelta di nascondere la maniglia posteriore nel ...

dinoadduci : Honda HR-V - Le prime immagini della nuova serie - VIDEO - giornali_it : Honda HR-V ibrido, le prime immagini del nuovo suv giapponese – FOTO #18febbraio #QuotidianiNazionali… - Italia_Notizie : Honda HR-V ibrido, le prime immagini del nuovo suv giapponese – FOTO - fattiamotore : Honda HR-V ibrido, le prime immagini del nuovo suv giapponese – FOTO - MarcoScafati1 : #Honda HR-V ibrido, le prime immagini del nuovo #SUV giapponese – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Honda prime

Il Fatto Quotidiano

... su Aprilia, nella 1000 Expert, di Luca Maggio, su, nella 600 Expert, di Andrea Sgariboldi, ... Bloccato dal lockdown e cancellate ledue prove del 22 marzo al Mugello, del 10 maggio a ...Levoci che facevano presagire una certa concretezza riguardavano Hyundai . A gennaio scorso ... Poi sono spuntati anche i nomi di Nissan e anche di, Mazda, Mitsubishi . Ma non esce nulla di ...Quelle che vedete sono le prime fotografie della nuova generazione di HR-V, il suv compatto che Honda ha svelato in anteprima mondiale. Oltre ad essere stato rivisto nello stile, con linee che ricorda ...In attesa di riavere Marc Marquez in pista e in piena forma, Honda è impegnata per adattare la RC213V anche alle caratteristiche di guida degli altri suoi piloti in MotoGP in modo di avere più chance ...