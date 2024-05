Risultati Serie B 36ª Giornata | colpaccio Como in rimonta - il Cosenza vola | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un 1° maggio all’insegna dellaB quello che accompagna, dalle 12:30 fino a sera, gli appassionati di calcio italiani. Pomeriggio scoppiettante fin dalle prime partite concluse con verdetti importantissimi tanto in alta quanto in bassa. In attesa di Catanzaro-Venezia, sospesa a causa del maltempo e in ritardo rispetto alle altre gare, occhi puntati sul. I ragazzi di Cesc Fabregas ribaltano l’iniziale svantaggio contro il Cittadella (gol di Pittarello al 71?) grazie alle reti di Verdi (73?) e Goldaniga (90’+4) che avvicinano ancora di più il tanto atteso ritorno inA dei lombardi. Nell’anticipo delle 12:30 la Cremonese batte il Pisa grazie alla magia su punizione di Coda nel finale e consolida il quarto posto. Vittoria preziosissima per ilad Ascoli: i calabresi ...