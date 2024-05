Napoli - Gaetano Fedele agente Fifa | Lo scorso anno…

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ha parlato soprattutto del, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione Marte Sport Live. “I calciatori delnon sono né quelli delloanno, fortissimi, ma neanche quelli di quest’anno. Mi sembra evidente che nella scorsa stagione gli azzurri sono andati ben al di là del loro valore, così come quest’anno stanno rendendo chiaramente al di sotto delle loro capacità. La verità sta nel mezzo”., anche se fosse rimasto Kim… “Kim ha giocato male ieri con il Bayern Monaco perché il contesto tattico era diverso a dimostrazione e conferma che nella scorsa annata tutto è andato per il verso giusto. Se ci fosse stato Kim in questa stagione probabilmente il ...

Calciomercato Napoli , in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore, ci sono già due certezze: i rientri di Folorunsho e Gaetano Il Napoli inizia a lavorare sul Calciomercato in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo tecnico ... Leggi su (calcionews24)

Corte dei Conti, l’inchiesta su negozi e bar a napoli: ecco i morosi della Galleria Principe - Tra stucchi, gessi e specchi dell’ex Tesoreria del Banco di napoli. Galleria Principe, un locale di proprietà del Comune trasformato in café-libreria. È finita con l’inaugurazione un anno fa alla ...

Leggi su (napoli.repubblica)

Fontana: "Allenatore ideale per il napoli Faccio un nome, è un maestro a dare la scossa" - gaetano Fontana, ex centrocampista del napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del club partenopeo. gaetano Fontana, ex calciatore del napoli e allenatore del ...

Leggi su (areanapoli)

napoli. NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | A San Marcellino emozioni musicali di Haydn e Mozart - Nuovo appuntamento della Nuova Orchestra Scarlatti, domenica 5 maggio alle ore 19.00 nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (napoli, Largo San Marcellino ...

Leggi su (politicamentecorretto)