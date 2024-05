Operaio muore a vigilia Primo Maggio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 17.25 Un59enne è morto a Gioia del Colle, nel Barese, alladel. L'uomo stava lavorando in un'azienda che produce strutture prefabbricate in acciaio, quando è stato sbalzato dal muletto che stava guidando.

Tragedia sul lavoro in provincia di Bari. Un operaio di 59 anni di Gioia del Colle è morto dopo un Incidente avvenuto ieri in un'azienda. L'uomo sarebbe stato sbalzato da un muletto che stava manovrando e ha riportato ferite risultate mortali. "Con profondo sgomento ho appreso la drammatica notizia ... Leggi su (quotidiano)

Incidente alla vigilia del Primo Maggio, muore operaio - Tragedia sul lavoro in provincia di Bari. Un operaio di 59 anni di Gioia del Colle è morto dopo un incidente avvenuto ieri in un'azienda. L'uomo sarebbe stato sbalzato da un muletto che stava manovran ...

Leggi su (ansa)

Tragedia sul lavoro alla vigilia del Primo Maggio: operaio di 59 anni muore a Gioia del Colle travolto dal materiale su un muletto - Tragedia sul lavoro a Gioia del Colle, in provincia di Bari, alla vigilia del Primo Maggio. "Con profondo sgomento ho appreso la drammatica notizia del decesso di un nostro concittadino sul proprio po ...

Leggi su (msn)

Un minuto di silenzio a Imola. Cremonini: “Da quando non corre più non è più domenica - La cerimonia sul circuito dedicata anche al pilota austriaco Roland Ratzenberger, morto il giorno prima in un incidente in qualifica. Il ricordo del cantante: ...

Leggi su (bologna.repubblica)