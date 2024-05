Primo maggio | al cimitero sepoltura sospesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Civitanova Marche, 12024 -, il caro estinto resta fuori dal loculo. A Civitanova Marche tumulazione non garantita il giorno della festa del lavoro, perché anche chi provvede a questo servizio se ne sta a casa a celebrare la ricorrenza. Ai sentimenti dei familiari del defunto però non ci pensa nessuno e infatti una parente non ci sta e denuncia l’episodio sui social. Scrive Alba Contigiani: “Sono stata oggi al funerale del nonno di mia nuora e finita la cerimonia ho saputo che la salma non poteva essere tumulata aldi Civitanova Alta. Motivo? Perché oggi è ile non si lavora. Ma il rispetto per le famiglie coinvolte dove lo mettiamo? Domani mattina di nuovo l’attesa dellacon tutto quello che ne deriva per i ...