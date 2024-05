Giornata mondiale dell' asma - a maggio spirometrie gratis per bimbi

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Per la2024, che si celebra il 7, ben 53 centri di pneumologia pediatrica in tutt'Italia offriranno valutazioni spirometriche gratuite ai bambini per tutto il mese di. L’iniziativa è realizzata da Simri (Società italiana pe

Meteo, allerta gialla in Italia il 2 maggio per piogge: regioni e zone a rischio - Scatta l'allerta meteo gialla per la giornata di domani, giovedì 2 maggio 2024, in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di triplice allerta gialla per rischio piogge ...

Leggi su (meteo)

La Duecento del Circolo Nautico Santa Margherita: doppia partenza venerdì ore 10.00 - Mancano poche ore alla partenza della 30° edizione de La Duecento, la regata del Circolo Nautico Santa Margherita di Caorle che in occasione dell’anniversario raddoppia: oltre alla classica regata, sa ...

Leggi su (nordest24)

Primo maggio, Landini: "Rimettere al centro il lavoro, no a 'marchette' elettorali" - Per noi oggi è una giornata di lotta e di mobilitazione, dobbiamo batterci fino a quando la nostra Costituzione non sia applicata utilizzando tutti gli strumenti che la democrazia ci mette a ...

Leggi su (adnkronos)