Vaccino Covid mRNA imposto per legge a scapito di diritti e libertà - effetti avversi come miocardit - pericarditi e paralisi E quello per la lotta ai tumori ha fallito

(Adnkronos) – Il vaccino anti- Covid di AstraZeneca “in casi molto rari può causare Tts”, la cosiddetta ‘sindrome da trombosi con trombocitopenia’, caratterizzata da coaguli di sangue e bassi livelli ematici di piastrine. Lo ha ammesso per la prima volta il gruppo farmaceutico anglo-svedese, ... Leggi su (ildenaro)

(Adnkronos) – Il vaccino anti- Covid di AstraZeneca "in casi molto rari può causare Tts", la cosiddetta 'sindrome da trombosi con trombocitopenia', caratterizzata da coaguli di sangue e bassi livelli ematici di piastrine. Lo ha ammesso per la prima volta il gruppo farmaceutico anglo-svedese, ... Leggi su (webmagazine24)

La verità è emersa durante il processo per una causa collettiva intentata nel Regno Unito in cui i cittadini accusano il farmaco di aver provocato morti e lesioni gravi Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca "in casi molto rari può causare Tts", la cosiddetta 'sindrome da trombosi con ...

Leggi su (sbircialanotizia)