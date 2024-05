La truffa che ti prosciuga il conto - ecco da dove arrivano le comunicazioni | Non chiamate questo numero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Raggiri, truffe varie, soprattutto online o telefonicamente altresì appellate “cyber-truffe”: sono tante le minacce e i trucchi più ingegnosi dei quali, purtroppo, ci capita di scrivere con una allarmante periodicità. Parliamo oggi, dunque, dell’ultimo allarme, già segnalato da più parti d’Italia. Questa volta è coinvolto il nome di una banca. Come riconoscere la falsa comunicazione e come difendersi daitori? Anzitutto, precisiamo che laconsiste nel fingersi un istituto bancario realmente esistente, così da ottenere l’attenzione (e la fiducia) del malcapitato preso di mira, e convincerlo a effettuare operazioni bancarie particolarmente rischiose, potenzialmente sino are ilbancario. Pressoché la totalità dei soggetti raggirati ha denunciato il medesimo modus operandi: si sul proprio ...