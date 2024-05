Percorsi 60 e 30 CFU per abilitazione scuola secondaria | scelgo una università telematica o fisica?

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nel question time del 26 aprile su OrizzonteTV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Nunzia De Falco, è stata discussa una questione importante relativa alla formazione universitaria in Italia. Un focus particolare è stato posto su: "la scelta tra iscriversi a un'o pubblica per iabilitanti". L'articolo .

Docente con diploma magistrale (o comunque abilitazione per il grado primaria ) e diploma ISEF può partecipare ai Percorsi abitanti organizzati dalle Università e in partenza nelle prossime settimane? La risposta è affermativa: il docente in possesso di abilitazione per altro grado di scuola o ... Leggi su (orizzontescuola)

Studenti e precari in piazza, ieri 21 aprile a Roma, per Protesta re contro la nuova riforma per l’accesso all’insegnamento, che prevede Percorsi di formazione a pagamento. La Rete della Conoscenza ha denunciato il malcontento generale verso questa riforma, che rischia, secondo gli organizzatori, ... Leggi su (orizzontescuola)

Il 23 aprile è stato pubblicato il decreto che regola l'avvio dei Percorsi universitari e accademici per la formazione iniziale e l' abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, per le scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico ... Leggi su (orizzontescuola)

percorsi abilitanti, i criteri di selezione se il numero delle domande è superiore rispetto ai posti - Con la pubblicazione dei decreti attuativi a breve potranno partire, finalmente, i percorsi abilitanti per i docenti. Si tratta di un'opportunità per ottenere l'abilitazione all'insegnamento, dopo tan ...

Leggi su (orizzontescuola)

Tutte le strade per diventare insegnanti - Dai laureandi a chi è già di ruolo, ecco come e dove studiare per abilitarsi. Il ministero dell’università autorizza 51.753 posti, gli atenei romani in testa ...

Leggi su (italiaoggi)

Paolini: “La nuova legge sulle guide turistiche Una riforma necessaria” - La consigliera di Gti: "Era attesa da tempo ed è indispensabile a definire la nostra figura professionale" La nuova legge in discussione in Ue sulle guide turistiche Non scontenta tutti gli operatori ...

Leggi su (luccaindiretta)