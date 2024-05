Casa gonfiabile spazzata via dal forte vento - muore bimbo di 2 anni | dramma negli Usa

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il tragico incidente in Arizona. Morto undi due, figlio di un pompiere. Ferita anche un'altra bambina che stava giocando con lui.

A denunciare la scomparsa di Artem era stato il nonno. Le ricerche in Siberia sono andate avanti per diversi giorni fino al drammatico ritrovamento. Il piccolo sarebbe stato ucciso dai genitori e la madre "minacciata di morte" se avesse rivelato cosa era accaduto.Continua a leggere Leggi su (fanpage)

È finita in tragedia la ricerca di un bambino di 4 anni scomparso da due giorni, con il piccolo che è stato trovato morto all’interno di una lavatrice nel garage della casa. La terribile vicenda è accaduta in Russia. Il corpo del piccolo Artem Deriugin è stato trovato coperto di lividi nel garage ... Leggi su (thesocialpost)

Il corpo senza vita di un bambino di 4 anni è stato trovato il 27 aprile scorso all'interno di una lavatrice nel garage nei pressi di una casa nell'area di Ulan-Ude, in Siberia. Artem, questo il nome del bambino, era sparito da diversi giorni e le autorità lo stavano cercando dopo che il nonno ... Leggi su (today)

Violenza sessuale su bambini di 6 e 10 anni davanti a una scuola: arrestato pedofilo - Un uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata per aver molestato due bambini di 6 e 10 anni fuori da un istituto scolastico di Arezzo. I fatti risalgono all’8 ...

Leggi su (today)

Doppio tamponamento a Fano, coinvolte sei persone tra cui un bimbo di due anni - FANO - Doppio tamponamento alle 13.15 in via Pisacane a Fano, dove è stato coinvolto anche un bimbo di due anni. Una Ford Fiesta con a bordo 3 pakistani percorrendo via Pisacane ...

Leggi su (corriereadriatico)

bimbo di 4 anni trovato morto in una lavatrice: "Disturbava i genitori" - Il corpo senza vita di un bambino di 4 anni è stato trovato il 27 aprile scorso all'interno di una lavatrice nel garage nei pressi di una casa nell'area di Ulan-Ude, in Siberia. Artem, questo il nome ...

Leggi su (today)