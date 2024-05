Spezia-Palermo 1-0 | Di Serio mette l' ipoteca sulla salvezza

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La, 1 maggio 2024 – Tre punti d'oro, anzi di platino quelli che loottiene al Picco superando ilgrazie al gol di Di, che approfittando di un retropassaggio troppo morbido di Lund. Sale così a quota 40 il team aquilotto, che sarà chiamato ancora a giocare due gare: la trasferta di Cosenza e la casalinga col Venezia. In classifica, con la contemporanea sconfitta di Ascoli e Ternana, loè quindicesimo in solitaria ed è sempre virtualmente salvo. D'Angelo, per il match, si affida al tridente, inserendo Verde dall'inizio accanto a Die Falcinelli; poi il resto tutto confermato dall'ultima trasferta a Brescia. Occasione poi al 9' quando Elia ruba palla a Ceccaroni e cede a Verde, che da buona posizione in area, alza troppo la mira. Ci pensa Di ...

Calcio: spezia-Palermo 1-0, la cura Mignani non funziona - Al Picco di La spezia vincono i padroni di casa dello spezia per 1-0 per effetto del gol di Giuseppe Di serio su retropassaggio avventato di Kristoffer Lund. La squadra di Michele Mignani dopo tre ...

spezia-Palermo 1-0: i ragazzi di D'Angelo rialzano la testa nel momento più importante

RIVIVI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: game over. Como in extremis. spezia, Cosenza e Sudtirol ok - SERIE B, 36° GIORNATA Cremonese-Pisa 2-1 [13' rig. Ciofani (C), 48' D'Alessandro (P), 85' Coda (C)] - Ore 12.30 Ascoli-Cosenza.

