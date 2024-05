Operaio di 59 anni muore mentre è alla guida di un muletto in una azienda metalmeccanica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nel giorno in cui l’Inail rende noti i dati sui morti sul lavoro – 191 nei primi tre mesi del del 2024 – viene segnalato un incidente mortale sul lavoro a Gioia del Colle (Bari): undi 59ha perso la vitaera di turno ed eradi unnell’di cui era dipendente martedì 30 aprile. Da accertare le cause del decesso. Sul posto, subito dopo la tragedia avvenuta, sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. La salma è a disposizione della magistratura ed è stata portata al Policlinico del capoluogo pugliese. Nel primo trimestre 2024 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 191, cinque in ...