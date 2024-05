Antimafia sconvoca la seduta del 2 maggio - doveva sentire Emiliano

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 1 maggio 2024) ROMA – La commissionenella serata di ieri hato laprevista per giovedì 2, come si legge sul sito della Camera. La riunione era stata calendarizzata peril governatore della Puglia, Michele(foto), che però si era detto “indisponibile” per quella data e aveva chiesto un rinvio. L'articolo L'Opinionista.