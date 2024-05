FOTO&VIDEO ‘Strabenevento’ da record | sorrisi e voglia di stare insieme al fianco dei campioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Un fiume colorato, unamatta di essere protagonisti e vivere una giornata all’insegna dell’unione e dello sport, baciati anche da un meteo che è stato clemente e che ha graziato i quasi mille corridori che si sono presentati questa mattina ai nastri di partenza della trentunesima edizione della Strabenevento. La manifestazione targata Amatori Podismo Benevento stavolta ha stracciato tutti iin termini di coinvolgimento, sforzi e partecipazione annunciando la presenza di due big del podismo internazionale, Daniele Meucci e Sofia Yaremchuk. Volti assonnati ma sorridenti al raduno di Piazza Risorgimento, luogo delle aspettative e delle mille speranze, luogo di partenza per una lunga giornata che ha visto i corridori prendere parte all’evento, chi per la prima volta, chi per l’ennesima, per poi decidere di rimanere ...