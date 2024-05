Campobasso-Sesto San Giovanni oggi in tv | programma - orario e diretta gara-3 playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il, l’e come vedere inSan, sfida valida come-3 deidellaA1di. In-2è riuscita nella missione di riprendersi il “break” perso nel primo atto della, andando a vincere sul campo delle lombarde soprattutto grazie al parziale di 6-23 nel secondo quarto. Un allungo decisamente importante, che ha permesso di costruire un margine che le padrone di casa non sono riuscite a colmare nel secondo tempo. Tutto in parità, quindi, ma siamo giunti alla sfida decisiva: chi vince questa partita, infatti, strappa il ...

Techfind A1 F - Bologna, Campobasso, Ragusa e Geas caccia alle semifinali - Questa sera alle 20, alla Molisana Arena, sarà il momento di Gara 3 tra la Molisana Magnolia Campobasso e l’Allianz Geas Sesto San giovanni (mercoledì, ore 20, diretta LBF TV). I precedenti stagionali ...

Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso gioca per la storia: contro il Sesto San giovanni in palio la semifinale scudetto - Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso gioca per la storia: contro il Sesto San giovanni in palio la semifinale scudetto ...

