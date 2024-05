Traffico Roma del 01-05-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Luceverdeveri trovate in studio Tiziana remondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale qualche problema sul viadotto della Magliana dove segnalato un incidente in direzione raccordo anulare il Circo Massimo il concerto del Primo Maggio chiusura e interdizione al transito interessano l’aria che si estende tra il Palatino è il Celio e tre Rioni San Saba e Aventino anche per il trasporto pubblico potenziato il servizio delle metropolitane servizio che si protrarrà fino a 1:30 mentre alle 21 scatterà la chiusura della stazione di Circo Massimo per cui i treni transiteranno senza fermare stazioni alternative piramide o Colosseo ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ...