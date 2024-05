Parigi 2024 | la fiaccola olimpica attraversa Stretto di Messina

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) AGI - Il veliero francese BELEM, su cui viaggia ladiretta a Marsiglia, sta affrontando in queste ore la navigazione in uno dei tratti di mare più trafficati al mondo, lodi, accompagnato anche da mezzi navali e aerei della Guardia Costiera che vigilano e monitorano la navigazione in questo delicato snodo marittimo. Il convoglio è costantemente seguito dalla Guardia Costiera di, Autorità marittima dello, dal cui centro di controllo VTS (Vessel Traffic Service) avviene un continuo interscambio di comunicazioni utile per garantire la sicurezza della navigazione sia dellache di ogni altra imbarcazione che transita nell'area. Il centro VTS della Guardia Costiera si avvale di ...