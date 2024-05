Telethon torna in piazza per sostenere le mamme di figli con malattie genetiche rare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Milano –la campagna “Io per Lei” didedicata alle, da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent’anni fa dall’appello di un gruppo didell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm). Organizzata in prossimità della Festa della Mamma (che si festeggia domenica 12 maggio), la campagna “Io per lei” è un invito ala grande catena di solidarietà verso ledei bambini con una malattia genetica rara attraverso i Cuori di biscotto. In tutta Italia, sabato 4 e domenica 5 maggio sarà possibile trovare oltre 2.000 punti di raccolta dove i volontari di Fondazione, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica, e presso le edicole di Sinagi aderenti, distribuiranno i Cuori di biscotto (prodotti dalla ...