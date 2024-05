Giro d’Italia - l’Alpecin-Deceuninck schiera un roster per Kaden Groves Conci unico italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sempre meno tempo al2024. Sabato partirà la lotta alla maglia rosa da Venaria Reale per scoprire chi sarà il successore di Primoz Roglic nell’albo d’oro della Corsa Rosa. Tra le squadre che non concorreranno per la vittoria finale ma che punteranno più che altro a delle vittorie di tappa c’è la Alpecin-. Lo squadrone belga è stato grande protagonista di questi primi mesi grazie ai successi ottenuti nelle Classiche con Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen. Nessuno dei due però sarà nel Bel Paese dal prossimo 4 maggio, con il team che si focalizzerà perlopiù sulle volate con, che torna aldopo il successo dello scorso anno nella quinta tappa e andrà a rivaleggiare con il nostro Jonathan Milan. Ad assisterlo ci sarà Timo Klelich, al debutto in ...