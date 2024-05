Quarto - venerdì 3 maggio alle ore 19 00 a Casa Mehari la presentazione del volume Viaggi d’autore Verso Procida Per una cartografia dell’immaginario

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il testo a cura di Paola Villani e Michele Paragliola fa tappa adopo laalla libreria The Spark di Napoli Dopo il successo della primatenutasi alla libreria “The Spark” nel centro storico di Napoli lo scorso 3 febbraio, ilno curato da Paola Villani e da Michele Paragliola dal titolo. Per unafa tappa a “”, un bene confiscato alla criminalità e adesso di proprietà del comune di. Ildivisibile idealmente in tre sezioni, dedica la prima parte ai beni archeologici e storico-artistici dell’isola, la ...