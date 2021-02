Benevento | ‘eppur si muove’… nonostante la paura

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Gattonando verso la salvezza, come un bambino che sogna il giocattolo posto sulla mensola più alta. Lo vede, lo insegue col pensiero, ma non ha ancora la forza per accelerare il passo. E’ così che ilsi muove verso il suo obiettivo. Lentamente ma con voglia, quella che lo ‘zio’ Claudio Ranieri, uno che di squadre ne ha viste, gli riconosce senza mezzi termini. “Sa quello che vuole”, ha detto di lui alla fine di una partita che la sua Sampdoria avrebbe potuto sia vincere che perdere, esattamente come all’andata. Il punto – in tutti i sensi – è che un po’ d’amaro in bocca agli uomini di Inzaghi resta sempre. Quanto successo contro il Torino, quando il vantaggio sperperato fu addirittura doppio, si è ripetuto ieri. L’illusione dei tre punti, quaranta minuti in assetto da guerra, infine il tracollo con ...