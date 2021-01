Vaccino, Pfizer: “L’Italia avrà le sue fiale anche se ci farà causa” (Di giovedì 28 gennaio 2021) La casa farmaceutica Pfizer assicura, che alL’Italia arriveranno le sue fiale anche se il nostro Paese farà causa. I tagli avvenuti in Italia non saranno dirottati verso i Paesi che pagano il prezzo più alto, come gli Stati Uniti. A dirlo è l’amministratrice delegata della casa farmaceutica Pfizer. Diverse le polemiche che si erano susseguite L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 28 gennaio 2021) La casa farmaceuticaassicura, che alarriveranno le suese il nostro Paese. I tagli avvenuti in Italia non saranno dirottati verso i Paesi che pagano il prezzo più alto, come gli Stati Uniti. A dirlo è l’amministratrice delegata della casa farmaceutica. Diverse le polemiche che si erano susseguite L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : La Svezia sospende i pagamenti alla Pfizer. La stop è legato alla quantità di dosi nelle fiale di vaccino dopo che… - emenietti : se il vaccino di pfizer, come sembra, funziona meglio degli altri, non è inconcepibile che sia prodotto sotto licen… - sole24ore : Covid, svolta di Sanofi: produrrà il vaccino Pfizer/BioNTech. 125 milioni di dosi al l’Ue dall’estate… - zazoomblog : Vaccino Pfizer: “L’Italia avrà le sue fiale anche se ci farà causa” - #Vaccino #Pfizer: #“L’Italia #fiale - MariaTe47232559 : @Focus_it Buona notizia, però non si precisa il dosaggio. Tutto questo conferma l'efficacia del vaccino Pfizer - B… -