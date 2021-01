Pedullà al posto di Casalino. Ecco come si fabbricano le balle. Una testata dell’editore Angelucci inventa il caso. E lo stesso gruppo lo rilancia finché tanti ci cascano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un’associazione a delinquere di tipo mediatico. Chissà se un giorno il legislatore configurerà penalmente un tale reato, ma intanto un pezzo significativo della stampa italiana opera con questo sistema: il quotidiano di un determinato editore inventa una falsa notizia, un altro giornale dello stesso padrone la riprende come vera (perché già pubblicata), e un’altra testata sempre legata alla stessa parrocchia editoriale la rilancia, completando così la perfetta trasformazione di una bufala in realtà. Un giochetto ben sperimentato, con il quale si è distrutta l’immagine di tante persone e di intere forze politiche, come sanno bene i Cinque Stelle, Toninelli colpevole di voler togliere le concessioni ai Benetton (grandi investitori pubblicitari) o la Azzolina, che ha fatto cose ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un’associazione a delinquere di tipo mediatico. Chissà se un giorno il legislatore configurerà penalmente un tale reato, ma intanto un pezzo significativo della stampa italiana opera con questo sistema: il quotidiano di un determinato editoreuna falsa notizia, un altro giornale dellopadrone la riprendevera (perché già pubblicata), e un’altrasempre legata alla stessa parrocchia editoriale la, completando così la perfetta trasformazione di una bufala in realtà. Un giochetto ben sperimentato, con il quale si è distrutta l’immagine di tante persone e di intere forze politiche,sanno bene i Cinque Stelle, Toninelli colpevole di voler togliere le concessioni ai Benetton (grandi investitori pubblicitari) o la Azzolina, che ha fatto cose ...

