I docenti del Pansini: «La dad è l’unica soluzione possibile per le superiori, adesso» (Di giovedì 28 gennaio 2021) I docenti del Liceo Classico Pansini, di Napoli, hanno scritto una lunga lettera sulla ripresa delle attività in presenza. Disponibile sul sito della scuola, è indirizzata al presidente della Repubblica, a quello del Consiglio, alla ministra Azzolina, al governatore De Luca, all’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini e al sindaco de Magistris. Oltre che, naturalmente, agli studenti e alle famiglia. Una lettera aperta alla cittadinanza, scrivono nell’intestazione. Il messaggio alle istituzioni è chiaro, scritto nero su bianco: “tutto ciò che avete presupposto nell’approcciare la “questione scuola” è drammaticamente sbagliato“. La crisi della scuola non è stata causata dalla pandemia, quella è servita solo ad acuirla. La crisi va avanti da anni, con i ripetuti tagli perpetrati all’istruzione e all’edilizia scolastica. Bisognava esserne ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Idel Liceo Classico, di Napoli, hanno scritto una lunga lettera sulla ripresa delle attività in presenza. Disponibile sul sito della scuola, è indirizzata al presidente della Repubblica, a quello del Consiglio, alla ministra Azzolina, al governatore De Luca, all’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini e al sindaco de Magistris. Oltre che, naturalmente, agli studenti e alle famiglia. Una lettera aperta alla cittadinanza, scrivono nell’intestazione. Il messaggio alle istituzioni è chiaro, scritto nero su bianco: “tutto ciò che avete presupposto nell’approcciare la “questione scuola” è drammaticamente sbagliato“. La crisi della scuola non è stata causata dalla pandemia, quella è servita solo ad acuirla. La crisi va avanti da anni, con i ripetuti tagli perpetrati all’istruzione e all’edilizia scolastica. Bisognava esserne ...

