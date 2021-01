ATTENZIONE al falso avviso di violazione del copyright per rubare gli account Facebook (Di giovedì 28 gennaio 2021) Se ricevete un messaggio secondo il quale il vostro account Facebook sarebbe stato bloccato per violazione del copyright, non fatevi prendere dal panico. Molto probabilmente è solo un’altra campagna di phishing. Di recente è in circolazione e sta prendendo piede una campagna di phishing volta a rubare gli account Facebook. Gli utenti ricevono delle e-mail casuali in cui si afferma che l’account potrebbe essere bannato per violazione del copyright. L’obiettivo è quello di rubare le credenziali di accesso degli utenti. In questo post vi spiegheremo come funziona questa nuova tecnica e cosa fare per non abboccare all’amo. Chi, io? Il messaggio dice più o meno così: “L’account ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 28 gennaio 2021) Se ricevete un messaggio secondo il quale il vostrosarebbe stato bloccato perdel, non fatevi prendere dal panico. Molto probabilmente è solo un’altra campagna di phishing. Di recente è in circolazione e sta prendendo piede una campagna di phishing volta agli. Gli utenti ricevono delle e-mail casuali in cui si afferma che l’potrebbe essere bannato perdel. L’obiettivo è quello dile credenziali di accesso degli utenti. In questo post vi spiegheremo come funziona questa nuova tecnica e cosa fare per non abboccare all’amo. Chi, io? Il messaggio dice più o meno così: “L’...

Paura a Santa Lucia: in azione anche un finto medico. La vittima è una settantenne a cui la coppia di imbroglioni ha rubato 800 euro ...

Aveva un documento falso al posto della patente di guida ... Comandi di Stazione che offrono al cittadino un servizio caratterizzato da “vicinanza” ed attenzione alle sue necessità. In tale ottica si ...

Paura a Santa Lucia: in azione anche un finto medico. La vittima è una settantenne a cui la coppia di imbroglioni ha rubato 800 euro ...