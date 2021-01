Testimonianze dall’Inferno | l’arte dell’Olocausto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella giornata della memoria, nella quale ricordiamo le povere vittime massacrate durante la Shoah, ripercorriamo l’attività artistica di coloro che vissero questo sanguinoso capitolo della storia. Tra artisti deportati che disegnano segretamente quello che vedono nei campi di concentramento a nomi più celebri che denunciano i fatti, la produzione delè molto ampia. Di seguito, alcuni nomi e alcune opere tra le più significative.. David Olère, Arrival of a convoy. Photo credits: Barbara Picci.e la memoria storica Dal 1933 al 1945 furono milioni le vittime massacrate durante l’abominio. Una strage senza precedenti nella storia, destinata a sconvolgere il mondo per sempre. La giornata della memoria nasce proprio per ...