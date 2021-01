Serie B | designazioni arbitrali 20a giornata | Reggina-Salernitana ad Abisso di Palermo | Spal-Monza…

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 1ªdi ritorno del Campionato diB 2020/21 in programma sabato 30 gennaio.ASCOLI – BRESCIA h. 14.00CAMPLONERUGGIERI – DELLA CROCEIV: MERAVIGLIACHIEVO – PESCARA Domenica 31/01 h. 15.00SANTOROSCARPA – MACADDINOIV: VOLPICITTADELLA – CREMONESE Domenica 31/01 h. 21.00MAGGIONIYOSHIKAWA – NUZZIIV: AMABILEEMPOLI – FROSINONE h. 14.00GHERSINIVONO – MOROIV: PRONTERALR VICENZA – VENEZIA Venerdì 29/01 h. 21.00AURELIANOBOTTEGONI – ROSSI C.IV: ILLUZZIPISA – REGGIANA h.16.00PATERNADEI GIUDICI – TRINCHIERIIV: ROBILOTTAPORDENONE – LECCE h. 14.00MASSAMONDIN – MUTOIV: MASSIMILunedì 01/02 h. 21.00CALIARI – CIPRESSAIV: PEZZUTO– MONZA Domenica ...

Questi gli arbitri delle partite valide per la 20esima giornata del campionato di Serie B. Per Reggina - Salernitana c'è Abisso ...Serie B, gli arbitri della 20ª giornata: tutte le designazioni scelte per le gare del prossimo weekend cadetto ...